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الأهلي يلتقي المقاولون العرب في مباراة حصد لقب الدوري ال41

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يلتقي  نادي الأهلي فريق المقاولون العرب في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء وذلك في المباراة التي من المقرر أن تقام على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الممتاز.

ويسعى الأهلي من خلال هذا المباراة تحقيق الفوز في لقاء اليوم لحسم بطولة الدوري العام لكرة القدم ال٤١ في تاريخه خاصة بعد تعادل الزمالك أمام الجونة واتساع الفارق بينه وبين المارد الأحمر لخمس نقاط ويتبقى لكل فريق مباراة واحدة بخلاف لقائي اليوم.

كما يخوض المقاولون العرب اللقاء آملين في تحقيق فوز أو تعادل معنوي يجهز الفريق للموسم الجديد.

ويعاني المقاولون العرب من الغيابات بعد رحيل أحمد علي لصفوف بيراميدز واستمرار إصابة طاهر محمد طاهر ويسعى عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول للمقاولون العرب، لشحن لاعبيه حتى يحققوا نتيجة إيجابية أمام الأهلي وسيعتمد على التونسي سيف الجزيري وإبراهيم صلاح ومحمد طلعت.

وسيتم نقل أحداث المباراة من خلال شاشة قناة تايم سبورت، وقناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت، حيث ستقوم كل هذه القنوات بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الأهلي اليوم في الدوري.

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