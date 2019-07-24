شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك منتخب شباب اليد لمواجهة صربيا بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم بإسبانيا موعد توجه الفريق إلى صالة أس ترافيرساس، مؤكداً أنه فى تمام الثانية عشر والنصف ظهرا استعدادا لمواجهة صربيا فى دور الـ16. ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الصربى فى تمام الثانية والربع ظهر اليوم الأربعاء. شهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22، ويحقق فوزًا مستحقًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرًا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيحة 37 / 32.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد تحرك منتخب شباب اليد لمواجهة صربيا بالمونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.