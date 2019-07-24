أزارو يقود هجوم الأهلى أمام المقاولون فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على تشكيل فريقه الذى يواجه المقاولون العرب الليلة فى بطولة الدورى العام. ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأساسى سيكون كالتالى: حراسة المرمى : محمد الشناوى Advertisements خط الدفاع : على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة، أحمد فتحى خط الوسط : عمرو السولية، حمدى فتحى، صالح جمعة، حسين الشحات ورمضان صبحى خط الهجوم : وليد ازارو ويلتقى فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء فريق الأهلى مع المقاولون العرب فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى، وحال فوز الأهلى على المقاولون يتوج رسميًا ببطولة الدورى دون النظر لنتيجة مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها الأحد المقبل.

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