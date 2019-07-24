شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الدورى ينادى الأحمر.. والأبيض ينتظر هدية الذئاب فى ليلة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تشير عقارب الساعة إلى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، تتجه أنظار عشاق الكرة فى مصر سواء أهلاوية أو زملكاوية أو حتى الجماهير الساحلية، إلى ملعبى برج العرب، حيث مباراة الزمالك والإسماعيلى، والجبل الأخضر حيث لقاء الأهلى والمقاولون العرب، فى ديربى متكرر بين قطبى العاصمة وأبناء عثمان أحمد عثمان، تنتظر نتائجها تتويج أى القطبين بالدرع، حيث يتأهب الأهلاوية للاحتفال بلقب الدورى حال فوزه بأى نتيجة، بينما يمنى الزملكاوية أنفسهم بتعثر الأهلى وفوز فريقهم الأبيض للحفاظ على أمل الفوز بالدورى وإرجاء الحسم إلى مباراة القمة 118.

وباتت ليلة الأربعاء، هى ليلة السيناريوهات الثلاثة لحسم لقب الدورى، حيث يكفى الأهلى الفوز بالثلاث نقاط والوصول للنقطة 77 لاقتناص اللقب 41، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلى، أما حال تعثر المارد الأحمر أمام ذئاب الجبل الأخضر فسيتم النظر إلى مباراة الزمالك، الذى بات مطالبا بالفوز الحتمى للحفاظ على أمل الفوز بالدرع أما حال التعادل أو الهزيمة فسيتم تتويج الأهلى بالدرع، حتى إذا خسر أمام المقاولون العرب.

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