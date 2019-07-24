شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر" الأهلى والزمالك يقترب من استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب السوبر المصري الذي يجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الأخيرة الموسم ٢٠١٦ _٢٠١٧ والزمالك بطل كأس مصر من إقامتها باستاد القاهرة الدولي خاصة أن المباراة يتابعها الملايين من مختلف دول العالم وعدم إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء تفكير مسؤولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع استاد القاهرة والجهات المعنية بعد التطوير الكبير للإستاد والذي لقي إشادة عالمية بعد استضافته لمباريات كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ ورغبة الجهات المسؤولة في خروج السوبر المصري أمام مختلف دول العالم بشكل مميز كما كان الحال في بطولة أمم أفريقيا.

استضافت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة ، واستضاف 6 ملاعب لمباريات البطولة هي القاهرة و السلام و الدفاع الجوي و الإسكندرية و السويس.