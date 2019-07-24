- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لاسارتى "طاقة أمل" الأهلاوية للتتويج بلقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعول الجماهير الأهلاوية آمالا كبيرة على الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق فى إدارة لقاء الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب والمقرر له الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد برج العرب خاصة أنه حالة فوز الأهلى سيتوج باللقب.
ومن المنتظر أن يدير لاسارتى اللقاء بحنكة وحكمة من أجل الوصول بالفريق الأحمر على بر الأمان وحصد الثلاث نقاط من أجل خطف اللقب رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء.
ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح علامات الإصرار والحماس لدى لاسارتى فى الصور التالية :
لاسارتى فى مران الأهلى
لاسارتى بالبدلة
لاسارتى 2
حماس لاسارتى
تركيز لاسارتى فى المباريات
نظرة ثاقبة للاسارتى
حديث لاسارتى فى المران
كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور.. لاسارتى "طاقة أمل" الأهلاوية للتتويج بلقب الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.