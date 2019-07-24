شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل النحاس عندما يواجه الأهلى؟ الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء فريق الأهلى مع المقاولون العرب فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى .

وحالة فوز الأهلى على المقاولون يتوج رسميًا ببطولة الدورى دون النظر لنتيجة مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها الأحد المقبل.

وقبل المباراة نرصد نتائج عماد النحاس وأرقامه عندما يلتقى مع الأهلى.

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التقى النحاس مع الأهلى فى 7 مباريات قبل مواجهة اليوم، خسر فى 5 وتعادل فى واحدة وفاز مرة واحدة .

خسر النحاس من الأهلى عندما درب أسوان 3 مرات والرجاء وطنطا وتعادل عندما كان مدربًا للشرقية .

المباراة الوحيدة التى فاز فيها النحاس على الأهلى كانت فى الدور الأول من بطولة الدورى هذا الموسم