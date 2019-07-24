شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمنح الضوء الأخضر لانتقال عمر جابر للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مسئولو نادى بيراميدز الضوء الأخضر لرحيل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق والعودة لصفوف نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووافق مسئولو بيراميدز على رحيل عمر جابر فقط وانتقاله للزمالك، مع التمسك بباقى اللاعبين وعدم التفريط فى أى منهم خلال الميركاتو الصيفى الحالى، ومن المنتظر أن يجتمع مسئولو القلعة البيضاء وبيراميدز خلال الأيام المقبلة لوضع الرتوش الأخيرة من أجل اتمام الصفقة.

ويرغب الزمالك فى إعادة عمر جابر إلى صفوف الفريق، لتدعيم الجبهة اليمنى فى ظل اقتراب رحيل التونسى حمدى النقاز، وحازم إمام قائد الفريق.