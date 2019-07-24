أول تصريحات من تريزيجيه بعد الانضمام لأستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

عبر الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، لاعب آستون فيلا الجديد بالانضمام لصفوف الفريق، مؤكدًا أنه حقق أحد أحلامه باللعب في الدوري الإنجليزي.

وأعلن أستون فيلا صباح اليوم الأربعاء عن التعاقد مع اللاعب صاحب الـ24 قادمًا من قاسم باشا التركي.

وقال تريزيجيه من خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي إنه سعيد بالتواجد في آستون فيلا مؤكدًا أنه حقق أحد أحلامه باللعب في الدوري الإنجليزي.

وأضاف: "شعرت بسعادة كبيرة عندما حضرت إلى هنا، أتمنى أن أقدم أفضل ما لدي من أجل النادي والجماهير."

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وسيتواجد تريزيجيه رفقة الدولي المصري الأخر أحمد المحمدي، وعن هذا قال تريزيجيه: "سعيد بالتواجد في نفس الفريق مع أحمد المحمدي، إنه لاعب جيد وشخص رائع، كما أنه قائدي في المنتخب الوطني، حرصت خلال الفترة الماضية على أن أساله عدد من الأسئلة حول الفريق.

وواصل: "أنا هناك من أجل مساعدة الفريق، سأبذل جهدي من أجل تسجيل الأهداف وصناعتها أيضًا على أمل تقديم موسم جيد."

ومن المقرر أن يبدأ آستون فيلا موسمه بمواجهة توتنهام في الجولة الأولى والتي ستكون يوم السبت 10 أغسطس.

واختتم تصريحاته: "جاهزون لهذه المباراة وأتمنى ان نُحقق الفوز عليه."