ماذا قال مدرب أستون فيلا بعد التعاقد مع تريزيجيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، سعادته بالتعاقد مع المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لافتًا إلى أنه تابعه في أكثر من مناسبة.

وقال المدير الفني لأستون فيلا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أن تريزيجيه سيسبب الكثير من المشاكل للخصوم خلال المباريات التي سيخوضها مع الفريق.

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وقال المدير الفني لأستون فيلا: "متشوقون للعمل مع تريزيجيه، شاهدته أكثر من مرة، إنه لاعب من الطراز الذي يلعب على الأجناب بشكل رائع".

واختتم: "لقد كنا نبحث عن هذا الطراز من اللاعبين، إنه يسبب الكثير من المشاكل للخصوم، خاصة في الثلث الأخير من الملعب ودائمًا ما يسجل أهداف".

الجدير بالذكر أن أستون فيلا أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع تريزيجيه قادمًا من صفوف قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.