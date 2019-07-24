التشكيل المتوقع.. لاسارتي يفاضل بين لاعبيّن.. وأزارو يقود الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن وريهام حمدي:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، على ملامح تشكيل فريقه في مواجهة المقاولون العرب المؤجلة من الجولة 33 للدوري المصري.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن لاسارتي ينوي الاعتماد على وليد أزارو في الخط الهجومي للأهلي، على أن يعاونه الثلاثي رمضان صبحي، وليد سليمان وحسين الشحات.

ويفاضل الجهاز الفني للنادي الأهلي بين محمد نجيب وأيمن أشرف للتواجد في الخط الدفاعي خلال المباراة، كما تجرى مفاضلة أخرى بين حسام عاشور وحمدي فتحي للظهور في الوسط الدفاعي.

ويتكون التشكيل المتوقع للأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف أو (محمد نجيب )، أحمد فتحي.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية، حسام عاشور (أو حمدي فتحي ).

الوسط الهجومي: حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.