تعرف على تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

استقر محمود جابر المدير الفني لفريق نادي الإسماعيلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ27 بمسابقة الدوري.

الإسماعيلي يدخل مباراة الليلة وسط غياب عدد من عناصره الأساسية بداية من محمود متولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وكريم بامبو بجانب محمد صادق الذي يعاني من الإصابة.

ومن المقرر أن يبدأ الإسماعيلي مباراة الزمالك بطريقة مكونة من (4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمد مجدي - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم.

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خط الوسط الدفاعي: عماد حمدي - محمد الضرف.

خط الوسط الهجومي: محمد الشامي - عبد الرحمن مجدي - مدحت فقوسة.

خط الهجوم: شيلونجو.

وكان الإسماعيلي خاض آخر مبارياته في الدوري عندما واجه الأهلي في 27 مايو الماضي على ملعب برج العرب، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1) قبل أن تتوقف المسابقة بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز الذي خاض جميع مبارياته في المسابقة وخمس نقاط عن الأهلي.