4 تغييرات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المدير الفني لفريق الزمالك قرر إجراء عدة تغييرات في التشكيل بداية من مركز حراسة المرمى من خلال مشاركة عماد السيد لحراسة عرين الأبيض بدلاً من عمر صلاح والذي شارك في مباراة الجونة الأخيرة.

وستشمل التغييرات أيضًا عودة عبد الله جمعة للمشاركة في مركز الظهير الأيسر بعدما غاب عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف، كما سيخوض محمد عبد الغني لقاء الإسماعيلي بدلاً من محمود حمدي "الونش".

ولم يستقر خالد جلال على بديل يوسف إبراهيم "أوباما" والذي يغيب عن لقاء الليلة بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة الجونة حيث يفاضل بين الثنائي أحمد مدبولي وأيمن حفني.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة الإسماعيلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1):

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

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خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: محمد إبراهيم - أيمن حفني / أحمد مدبولي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر السعيد.

وكان الزمالك سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الجونة (2-2) في لقاء أقيم الأحد الماضي ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز الذي خاض جميع مباريات وخمس نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة الليلة بجانب سقوط الأهلي أمام المقاولون العرب، من أجل إنعاش أماله في المنافسة على لقب الدوري حيث سيواجه الأبيض غريمه الأحمر في آخر مبارياته يوم الأحد المقبل.

في المقابل، يتواجد الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.