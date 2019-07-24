محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة. ففي الدوري المصري ربما يُحسم اللقب لصالح النادي الأهلي وربما يؤجل حسم اللقب بينه وبين فريق الزمالك للمباراة الأخيرة. 08:00 ـ المقاولون العرب VS الأهلي ـ القناة الناقلة: أون سبورت. Advertisements 08:00 ـ الزمالك VS الإسماعيلي ـ ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة. مبارايات ودية 01:30 ـ يوفينتوس vs إنترناسيونالي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم "أربعاء حسم الدوري" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.