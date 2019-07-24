اتحاد الكرة يخاطب 9 دول أوروبية للاستعانة بحكام أجانب لإدارة لقاء القمة بين الأهلي الزمالك

خاطبت لجنة الحكام بالجبلاية اتحادات 9 دول أوروبية، على رأسها فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، بجانب اتحادات الأرجنتين والمكسيك، لترشيح طاقم تحكيم لإدارة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الأحد المقبل، فى ختام منافسات الجولة الـ34 للدورى.

وقررت اللجنة استبعاد الحكمين الدوليين جهاد جريشة وأمين عمر من المباريات الـ3 المتبقية فى مسابقة الدورى، بسبب حالة الإجهاد التى يعانيان منها بعد مشاركتهما تحكيمياً فى بطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر مؤخراً.

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