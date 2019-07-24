مدبولي وزيزو يقودان تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

يواجه فريق نادي الزمالك، نظيره الإسماعيلي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ27 بالدوري المصري الممتاز، في إطار موسم 2018-2019. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا من اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وهو نفس موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب. ومن المتوقع أن يبدأ خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عماد السيد Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز- محمود علاء- محمود حمدى “الونش”- عبدالله جمعة خط الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسي. خط الهجوم: محمد إبراهيم- أحمد مدبولى- أحمد سيد زيزو- عمر السعيد. ويحتاج الزمالك للفوز أمام الإسماعيلي مع تعثر الأهلي أمام المقاولون سواء بالتعادل أو الهزيمة من أجل بقاء آمال التتويج بدرع الدوري.

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