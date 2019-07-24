استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المقاولون العرب.
وتقام مباراة المقاولون مساء اليوم الاربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي – محمد نجيب – رامي ربيعة – علي معلول
خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – حسين الشحات – رمضان صبحي
خط الهجوم : وليد أزارو.
كانت هذه تفاصيل خبر نجيب وربيعة والشحات في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.