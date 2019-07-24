نجيب وربيعة والشحات في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المقاولون العرب.

وتقام مباراة المقاولون مساء اليوم الاربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي – محمد نجيب – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : وليد أزارو.