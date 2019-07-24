رودجرز يكشف رفضه بيع هاري ماجواير لمانشيستر يونايتد

أصر بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، على أن ناديه ليس في حاجة إلى بيع هاري ماجواير، مدافع الثعالب والذي يعد هدفًا لكل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في الصيف الجاري، بعد مستواه المميز مع ليستر في الموسم الماضي إلى جانب أدائه الرائع معالمنتخب الإنجليزي .
قال رودجرز- في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية- نحن نشعر بالاسترخاء، الأندية التي تواصلت مع ليستر بشأن اللاعب، لم ترتق إلى مطالب النادي المادية.
وأضاف: ماجواير لاعب في ليستر الآن، ويمكنك أن ترى أين كانتركيزه، ليس من حقي الحديث عن رغبة اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل.
وواصل: لا يوجد أي شيء في الوقت الحالي سوف يجعل ليستر يغير موقفه، النادي لا يحتاج إلى بيع اللاعب، ولا يريد ذلك أيضًا.
وأتم: هاري كان رائعًا وكان هناك الكثير من التكهنات، هناك قصة مختلفة عن اللاعب كل يوم في وسائل الإعلام، ولكن لحسن الحظ كان يركز فقط على عمله.
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