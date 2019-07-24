ريال مدريد يعود من بعيد ويهزم الآرسنال في كأس الأبطال

نجح نادي ريال مدريد الإسباني في قلب الطاولة على آرسنال الإنجليزي وفاز بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 في إطار الكأس الدولية للأبطال.

تقدم آرسنال بهدفين نظيفين في الشوط الأول ، تمكن ريال مدريد في العودة من

جديد في الشوط الثاني بتسجيله هدفين في دقيقتين فقط.تقدم ألكسندر لاكازيتي بالهدف الأول لآرسنال في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من ضربة جزاء تسبب فيها ناتشو فيرنانديز الذي طُرد من المباراة.ثم أضاف الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 24.وفي الشوط الثاني ، نجح البديلين جاريث بيل وماركو أسينسيو في تسجيل هدفي الريال في الدقائق 57 و59.وفي ضربات الترجيح، سجل لريال مدريد إيسكو وفاران وفينيسيوس جونيور ، بينما أهدر جاريث بيل.أما بالنسبة لآرسنال ، سجل نيلسون وبوكايو ساكا ، وأهدر تشاكا ومونريال وبرتون.