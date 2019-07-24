إصابة أسينسيو تثير القلق في الريال



ثار نجم ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو حالة من الذعر لعشاق ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان بعد إصابته القوية خلال مواجهة آرسنال في الكأس الدولية للأبطال.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ماركو أسينسيو اضطر لمغادرة ملعب اللقاء ضد آرسنال على نقالة ووضع يديه على وجهه وهو يبكي بشدة في الدقيقة 65 بعد

إصابته في كاحله الأيمن.وسقط أسينسيو على الأرض بسبب معاناته من إصابة قوية في كاحله الأيمن ، وأدرك زين الدين زيدان على الفور أنه يمكن أن الإصابة قد تكون خطيرة.وطلب تيبو كورتوا ، الذي اقترب من مساعدة أسينسيو ، التغيير على الفور ، بينما وضع أسينسيو يديه على وجهه واضطر إلى مغادرة الملعب على نقالة إلى غرف تغيير الملابس والدموع تملأ عينيه.ويخضع أسينسيو حاليًا لتقييم أولي لمعرفة مدى الإصابة ، أما ريال مدريد لم يبلغ بعد بنتيجة التشخيص الطبي لإصابته.قد يكون أسينسيو هو الضحية الثانية لريال مدريد في بداية الموسم بعد إصابة إبراهيم دياز في العضلات في مونتريال ، الذي لا يزال أمامه عشرة أيام على الأقل للعودة.