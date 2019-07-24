الإعلان عن عقوبة ميسي بعد طرده في كوبا أمريكا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) ، صباح اليوم الأربعاء، رسميًا ، العقوبة المفروضة على ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني.
ووفقًا لشبكة tycsports الأرجنتينية ، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إيقاف ليونيل ميسي مباراة واحدة مع عدم الاتفاق
وأفاد البيان أنه لا يوجد أي استئناف ضد هذه القرارات التي أصدرها الاتحاد القاري ضد نجم برشلونة الإسباني.
هذه العقوبة تخص فقط الطرد ضد تشيلي أما مسألة التصريحات التي أدلى بها واتهاماته ضد الاتحاد القاري، فسيتم التحقق منها وفقًا للمادة 74.2 من اللائحة التأديبية.
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