ناتشو يُطرد والريال بعشرة لاعبين أمام الآرسنال



عرض نادي ريال مدريد الإسباني لضربة قاسية في وقت مبكر للغاية من مواجهة آرسنال الإنجليزي بالكأس الدولية للأبطال حيث حصل مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز على بطاقة حمراء مباشرة بعد أن لمس الكرة بيده خلال اتجاهها للمرمى

في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.أوقف ناتشو تسديدة لاكازيت بيده قبل أن تسكن شباك الفريق الملكي ، ليقرر الحكم طرده بشكل مباشر مع احتساب ركلة جزاء لصالح آرسنال يحولها ألكسندر لاكازيت لهدف في شباك كيلور نافاس.واضطر زين الدين زيدان لإجراء تغيير تكتيكي في الدقيقة 16 من الشوط الأول بسحب المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من الملعب ليدخل بدلًا منه المدافع الفرنسي رافائيل فاران لتغطية الفجوة التي تركها ناتشو بعد طرده.وسيستكمل الفريق الملكي المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد ناتشو.