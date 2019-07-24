أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بالنتائج الرائعة التي حققها لاعبو ولاعبات نادي سموحة في البطولة العربية للاسكواش والتي اختتمت أول امس ( الاثنين ) بملاعب نادي مدينتي.
أكد المهندس محمد فرج عامر خلال لقائه لاعبي ولاعبات سموحة، مساء الثلاثاء، أن النادي يولي أهمية خاصة برياضة الإسكواش كونها إحدى الرياضات التي قدم النادي فيها مجموعةمن الأبطال العالميين ويسعى خلال الفترة القادمة لتقديم مجموعة أخرى على المستوى العالمي من خلال الأعداد الهائلة من اللاعبين المتواجدين داخل النادي سواء بالفرق أو الأكاديميات .
كان نجوم سموحة في الاسكواش قد نجحوا في حصد مجموعة من كؤوس البطولة العربية حيث فاز روجيه البير بالمركز الاول١٧ سنة و علي طلبة ثالث ١٩ سنة وأحمد سعيد ثالث ١٧ سنة و نور أشرف ثاني ١٧ سنة و نوران علي امين ثالث ١٩ سنة وملك أشرف ثالث ١٣ سنة وأحمد الشريف ثالث ١١ سنة وزين سامح ثالث ١٥ سنة.
يذكر أن الجهاز الفني الجديد للاسكواش بنادي سموحة بقيادة ناصر زهران قد بدأ عمله بالنادي قبل حوالي 45 يوما في إطار عملية تطوير الإسكواش داخل النادي ومحاولة رفع مستوى فرق النادي المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر عامر يشيد بنجوم الإسكواش بعد إنجاز البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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