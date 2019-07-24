مصطفى يونس: "نصحت محمد إبراهيم بالابتعاد عن المشاكل"

نصح مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، محمد إبراهيم لاعب الزمالك، بالابتعاد عن المشاكل وإثارة الأزمات.

قال يونس- في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني

حتحوت على قناة صدى البلد- "محمد مثل نجلي واعتز به كثيرًا لكن عليه عدم إقحام نفسه في الأزمات ودائمًا ما أقول له في هذه الحالات اعتبر نفسك مدربا وانهي الأزمة بدلًا من المشاركة فيها".

وأتم كلماته: "محمد إبراهيم مثل نجلي وأعتز به كثيرا وهو لاعب كبير صاحب قدرات عالية".