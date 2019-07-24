رياضة | الهلال السعودي يخطط لضم نجم اتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يخطط لضم نجم اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "مترو سبورت" اليونانية إن المدرب الروماني "رازفان لوشيسكو" المدير الفني لنادي الهلال السعودي يحاول في الوقت الحالي إقناع نجم اتحاد جدة، الصربي ألكساندر بريجوفيتش بالانتقال إلى صفوف الزعيم قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة اليونانية أن رازفان لوشيسكو يملك علاقة جيدة مع اللاعب الصربي، وذلك بسبب كون الثنائي قد اجتمع من قبل في نادي باوك اليوناني، ولكن حتى الآن لا توجد أي معلومات واضحة حول رأى اللاعب "ألكساندر بريجوفيتش" وموقفه من اللعب تحت قيادة رازفان في الهلال والرحيل عن صفوف اتحاد جدة قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت الصحف اليونانية، إلى أن الهلال لديه خطة واضحة في الموسم الجديد، حيث لن يتنازل مسؤولي النادي عن حصد الألقاب المحلية والقارية في الموسم الجديد، لذلك فإن النادي قد تعهد للمدرب "رازفان" بجلب كل الأهداف والصفقات التي يريدها قبل إنطلاق الموسم، والتي كان أخرها صفقة إنتقال كاريلو من بنفيكا البرتغالي إلى الزعيم مقابل 8.3 مليون يورو