رياضة | نواف العابد يعود إلى الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواف العابد يعود إلى الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية صباح اليوم أن جماهير نادي الهلال السعودي كانت على موعد مع أخبار سارة بشأن اللاعب "نواف العابد" صانع ألعاب الزعيم والذي تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية.

وأصبح نواف العابد جاهز من جديد للعودة إلى تدريبات الفريق الهلالي بعد غياب استمر لمدة 5 أشهر متواصلة بعدما تعرض للإصابة في منطقة الحوض، أبعدته عن المشاركة مع الزعيم منذ شهر فبراير الماضي.

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وقالت صحيفة "الرياضية السعودية" إن نواف العابد قد يشارك في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعدما نجح اللاعب في تجاوز مرحلة كبيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في نادي الهلال خلال الفترة الأخيرة.