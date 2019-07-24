رياضة | ماذا قال أحمد حسن عن انتقال تريزيجيه لأستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال أحمد حسن عن انتقال تريزيجيه لأستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ أحمد حسن قائد منتخب مصر سابقًا محمود تريزيجيه جناح فريق قاسم باشا التركي على الانضمام لصفوف أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكتب أحمد حسن عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك يا تريزيجيه انضمامك رسميا لصفوف أستون فيلا الإنجليزي.. خطوة تأخرت كثيرا لكنها حدثت في دوري ومكان تستحقه.. كل التوفيق ودائما للأفضل". وانتشرت صورة لتريزيجيه وهو يوقع عقود انتقاله إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي قادمًا من نادي قاسم باشا التركي.

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