رياضة | حلم الطفولة.. فلامنجو يعلن تعاقده مع فيليبي لويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلم الطفولة.. فلامنجو يعلن تعاقده مع فيليبي لويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم تعاقده رسميًا مع فيليبي لويس ظهير أيسر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني والذي كان أحد أحلامه العودة للبرازيل.

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ويعد لويس هو رابع صفقات فلامنجو في فترة الانتقالات وسط الموسم الحالية لينضم إلى رافينيا وجيرسون وبابلو ماري.

وبدأ لويس مسيرته مع فريق سانتا كاتارينا وانتقل بعدها لأياكس الهولندي ولعب لنادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد في يوليو 2010 ووقع لخمس سنوات مع النادي الإسباني.