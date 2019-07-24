رياضة | زيدان يحرج جاريث بيل بعد المشاركة أمام أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحرج جاريث بيل بعد المشاركة أمام أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يتوقف زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن مهاجمة جاريث بيل نجم الفريق رغم الدفع به في مباراة أرسنال الإنجليزي في بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وقال زيدان عقب مباراة ريال مدريد وأرسنال: " لقد اتخذت القرارات ولعب جاريث بيل لمدة معينة ولم يتغير شيء إنه لا يزال هنا معنا في هذه المرحلة".

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وأضاف زيدان: "بيل هنا ولا أعرف ماذا سيحدث.. لعب اليوم وأراد وقام بعمل جيد.. لقد قدم أداءً جيداً وأنا مسرور من أجله.. تدرب بشكل طبيعي ولعب المباراة".