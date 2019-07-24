رياضة | الأجانب يثيرون أزمة في اتحاد جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجانب يثيرون أزمة في اتحاد جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي اتحاد جدة السعودي في أزمة بسبب عدد اللاعبين الأجانب الموجودين في الفريق بالوقت الحالي، خاصة في ظل عدم وضوح الصورة بشكل كاف حول اللاعبين المتوقع أن يعتمد عليهم المدرب "سييرا" في الموسم الجديد.

وأعلن اتحاد جدة تعاقده مع 3 لاعبين أجانب ليصل عدد اللاعبين الأجانب في الفريق إلى نحو 11 لاعبًا حتى الآن، وهم: الحارس جروهي والذي لم يشارك رفقة الاتحاد حتى هذه اللحظة والمغربيان "مروان داكوستا وكريم الأحمدي"، والاسترالي ماثيو جورمان ولاعب ساحل العاجل "سانوجو" بالإضافة إلى لاعبي تشيلي "فيلانويفا ولويس خيمينيز، وكذلك البرازيلي رومارينيو ومواطنه جوناس دي سوزا والصربي إلكسندر بيرجوفيتش وأخيرًا الأرجنتيني إمليانو فيشيو.

ومن المتوقع أن يكون هناك موقف صريح من قبل المدرب سييرا حول اللاعبين الذين سيتعمد عليهم في الموسم الجديد بعد نهاية معسكر الفريق في مدينة مانشستر الإنجليزية في الوقت الحالي، خاصة بعد قرار الاتحاد السعودي بشأن السماح بنحو 7 لاعبين فقط لكل ناد وهو ما يؤكد قيام اتحاد جدة بالاستغناء عن 4 لاعبين أجانب إما بالبيع أو بالإعارة قبل بداية الموسم.