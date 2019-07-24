رياضة | حسام غالي يهاجم هيكتور كوبر: لا يصلح للجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام غالي يهاجم هيكتور كوبر: لا يصلح للجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم حسام غالي مدير الكرة في نادي الجونة هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر مبديًا عدم ندمه على الغياب عن كأس العالم 2018.

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وأكد حسام غالي في تصريحات تليفزيونية أن كوبر طالبه بالاعتذار له في وسائل الإعلام من أجل المشاركة في مونديال روسيا لكنه رفض مشيرًا إلى أنَّه مدرب متواضع فنيًا وطريقته عقيمة ولو عرض على الجونة سيرفضه.

وطالب حسام غالي بالتعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب منتخب مصر بشرط قوة شخصيته في المباريات كما حدث مع حسن شحاتة عندما تولى تدريب الفراعنة.