رياضة | جاريث بيل يطعن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يطعن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني في إهدار صفقة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على النادي الملكي.

وكشفت تقارير صحفية عن صفقة تبادلية بين فريقي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي حول انتقال البرازيلي نيمار مقابل 90 مليون يورو وعليهم جاريث بيل.

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واصطدم مخطط ريال مدريد بجاريث بيل الذي قام بمتابعة حساب فريق جيانجسو سونينج الصيني الذي عرض عليه راتبًا إسبوعيًا هو الأعلى في تاريخ كرة القدم، ليكون بمثابة إشارة غير مباشرة عن رغبته بالانتقال الى الصين.