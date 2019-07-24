رياضة | تشكيل أستون فيلا بعد التعاقد مع تريزيجيه في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل أستون فيلا بعد التعاقد مع تريزيجيه في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي من التعاقد مع فريق استون فيلا الإنجليزي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وسيواجه تريزيجية بعض الأزمات في التواجد خلال التشكيل الأساسي منذ بداية الموسم، خاصة بعد تألق بعض اللاعبين في مركز محمود حسن خلال الموسم الماضي مع صعود الفريق من التشامبيونشيب.

ويلعب محمود حسن في مركز الجناح الأيسر مع منتخب مصر ومع نادي قاسم باشا، وكان يلعب في ذلك المركز أيضا مع النادي الأهلي منذ صعوده من الناشئين.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق استون فيلا مع محمود حسن تريزيجيه كالتالي :-

حراسة المرمى : كالينيتش.

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خط الدفاع : تارجت - جيلبريت - تايرو مينجز - كونذا.

خط الوسط : جاك غريليش - جون ماكجين - دوجلاس لويز.

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه - أنور الغازي - ويزلي.

واستبعدت كل الصحف الإنجليزية اعتماد استون فيلا على المحترف المصري أحمد المحمدي بشكل أساسي في تشكيل الفريق في بداية الموسم، وذلك سيكون جيلبريت الظهير الأيمن الأساسي بصفة أكبر.

ويلعب على الجناح الآخر انور الغازي الجناح المميز الذي ساعد الفريق في الصعود بالموسم الماضي، حيث شارك في 36 مباراة بالتشامبيونشيب بشكل أساسي في مركز تريزيجية، ولكن مع قدوم محمود حسن سيلعب غازي في مركز الجناح الآخر الذي يجيد اللعب خلاله أيضاً.