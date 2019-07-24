رياضة | اليوم مصر تصطدم بصربيا في دور الـ 16 بمونديال شباب اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم مصر تصطدم بصربيا في دور الـ 16 بمونديال شباب اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم منتخب مصر للشباب في كرة اليد مع نظيره الصربي في تمام الثانية و الربع من ظهر اليوم في منافسات دور الـ 16 من مونديال كرة اليد المقام في إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجارى.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في دور المجموعات ، بعد الفوز في جميع مبارياته ليتأهل كأول مجموعته، حيث فازت مصر على استراليا 44-17 في افتتاح مشوارها، ثم على نيجيريا 47-30، ثم على السويد 32-22، ثم على كوريا الجنوبية 38-36، وأخيرا على فرنسا بنتيجة 37-32.

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وفاز منتخب تونس على صربيا بنتيجه ٢٣/٢٩ ، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، ليحل منتخب صربيا رابعًا في المجموعة و يصطدم بالفراعنة.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للشباب، مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، طارق محروس مديرا فنيا، هانى الفخرانى مدربا مساعدا، عمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى، محمد سليمان مديرا إداريا ومحللا للأداء الفني.

فيما تضم قائمة اللاعبين ، عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.