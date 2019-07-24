شكرا لقرائتكم تعرف على أرقام عماد النحاس قبل المواجهة الحاسمة بين الأهلي والذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم ،الأربعاء، فريق الاهلى مع المقاولون العرب فى الجولة الثالثة و الثلاثون من بطولة الدورى .
وحالة فوز الأهلى على المقاولون يتوج رسميا ببطولة الدورى دون النظر لنتيجة مباراة القمة المقبلة امام الزمالك المقرر لها الاحد القادم .
وقبل المباراة نرصد نتائج عماد النحاس المدير الفني للمقاولون و أرقامه عندما يلتقى مع الاهلى
ألتقى النحاس مع الأهلى فى 7 مباريات قبل مواجهة اليوم، خسر فى 5 وتعادل فى واحدة وفاز مرة واحدة .
خسر النحاس من الأهلى عندما درب أسوان 3 مرات والرجاء وطنطا وتعادل عندما كان مدربا للشرقية .
المباراة الوحيدة التى فاز فيها النحاس على الاهلى كانت فى الدور الاول من بطولة الدورى هذا الموسم
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