شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإسماعيلي .. تعرف على ترتيب قائدى الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حينما يبدأ أي لاعب المباراة مرتديا شارة قيادة فريقه هو شرف له داخل أرض الملعب، خاصة إن كابتن الفريق دائما ما يكون له دور قيادى فى الملعب وينقل خبراته لزملائه بالفريق.

الخليج 365 يستعرض ترتيب قائدى الإسماعيلى قبل قمة اليوم لتى ستقام أمام الزمالك وجاءت كالتالى …

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المدافع الدولى باهر المحمدى فى الترتيب الأول حيث لعب أول مباراته مع الفريق الأول يوم 11 يوليو 2015 أمام حرس الحدود بالمسابقة المحلية ، وجاء عماد حمدى لاعب الارتكاز ثانيا فى الترتيب بعدما لعب أول لقاءاته قادما من المنصورة يوم 12 أغسطس 2015 ضد فريق سموحة ببطولة كأس مصر ، قبل أن يأتى محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى فى الترتيب الثالث بعد لعبه أول مباراة مع فريقه بتاريخ 4 يوليو 2016 ضد أسوان بالدورى المحلى.

بعد التعادل مع الجونة تجمد الفريق الأبيض فى المركز الثالث برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 32 نقطة، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 9 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 62 هدف، واستقبلت شباكه 29 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجاري، وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".