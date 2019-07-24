الرجاء المغربى ينفى رغبته فى التعاقد مع وليد أزارو لاعب الأهلي

نفى نادى الرجاء المغربى،نيته في التعاقد مع وليد أزارو نجم النادى الأهلى.

وأوضح سعيد وهبى المتحدث الرسمي باسم النادي خلال تصريحات لبرنامج "العبها صح" على شاشة فضائية "تايم سبورت"، أن إدارة الرجاء المغربى قد وصلت إلى مراحل متقدمة فى مفاوضات الحصول على "حميد أحداد"، ومن المتوقع بأن تحدث الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، والذى يغلق أبوابه نهاية شهر أغسطس المقبل".

وتابع "وهبي" حديثة ؛قائلًا:"النادى لا يفكر فى الحصول على خدمات لاعب ومهاجم الأهلى "وليد أزارو"، وذلك بسبب قمية اللاعب المالية الكبيرة، هذا بالإضافة إلى رغبة اللاعب في خوض تجربة إخترافية في أوروبا في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن عدة تقارير صحفية وضحت عن رغبة النادى الأهلى فى بيع وليد ازارو، وكانت قد طلبت 5 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب قبل أن يتراجع مؤخراً ويوافق على رحيل اللاعب مقابل 4 أو 3 ملايين دولار، وعرض اللاعب على وكلاء اللاعبين الذين أعلنوا مؤخراً إستعدادهم لإحضار عروض من البرتغال والإمارات للمهاجم المغربى وطلب منهم إحضار عروض رسمية من أجل البت فيها.