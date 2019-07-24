حسام غالي: منتخب مصر يحتاج إلى مدرب أجنبي قوى الشخصية

كشف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة أن المنتخب الوطني يحتاج إلى مدرب أجنبي ذو شخصية قوية خلال الفترة المقبلة عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري من تدريب المنتخب الأول بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد فى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر.

وتابع غالي فى تصريحات لقناة ON SPORTS الأفضل الأن للمنتخب المصري هو المدرب الاجنبي ، وهناك لاعبين مميزين فى الفترة المقبلة وتحديداً من صغار السن.

وصرح حسام غالي قائلا "لست نادما على عدم اللعب في كأس العالم، بالطبع هذا حلم لأي لاعب، لكن لم أكن لأعتذر عن أمر لم أفعله".

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قد استبعد غالي من حساباته تماما بسبب أزمته الشهيرة بالتصفيات الأفريقية.

وواصل "كوبر طالبني بالاعتذار في وسائل الإعلام، لم أقم بأي خطأ على الاطلاق يستحق الاعتذار".

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وشدد "كنت قائد لمنتخب مصر والأهلي، كنت أدافع عن لاعبي الأهلي بالمنتخب، شاهدت أمر خطأ، وأبلغته لكوبر في الغرف المغلقة، وبعد ذلك تم استبعادي".

وأكد "لو كنت اختار مديرا فنيا للجونة بالطبع لم أكن لأتعاقد مع كوبر نظرا لأن طريقته وفلسفته لا تناسبني، هو مدرب دفاعي ويعتمد على مجموعة محدودة، لم نقدم كرة قدم جيدة معه".

ورحل كوبر عن تدريب منتخب مصر، بعد المشاركة السلبية للمنتخب في كأس العالم 2018 بروسيا وعدم الحصول على أي نقطة بالمجموعة الأولى بعد خسارة 3 مباريات.