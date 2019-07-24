شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربى يتدرب "فجراً" فى شرم الشيخ للهروب من أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار تدريباته بمعسكره المغلق فى شرم الشيخ على فترتين ، حيث يتدرب الفريق يومياً بعد صلاة الفجر للهروب من أشعة الشمس على أن يقام التدريب الثانى مساءاً لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعداداً للموسم الجديد .

وحدد الإنتاج الحربى الثالث من أغسطس المقبل موعداً للعودة للقاهرة ونهاية معسكر شرم الشيخ، الذى انطلق فى 20 يوليو الجارى استعداداً للموسم الجديد.

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ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.