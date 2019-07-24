شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد فى مواجهة صربيا فى دور الـ16 بمونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثانية والربع ظهر اليوم الأربعاء، منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس نظيره الصربى فى إطار دور الـ16 بكأس العالم بإسبانيا .

ويسعى منتخب شباب كرة اليد إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لمواصلة التألق فى المونديال من أجل الزحف لتحقيق مركز يليق بمكانة واسم مصر .

ومن جانبه أكد طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد أن مواجهة صربيا فى دور الـ 16 بكأس العالم بإسبانيا قوية للغاية فى ظل امتلاك المنتخب الصربى لاعبين ذو مهارات فنية عالية .

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وأشار محروس فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن المنتخب الصربى قوى ويمتلك حارس مرمى على أعلى مستوى، مشيرًا على أنه فى المقابل لاعبى الفراعنة لديهم شعور بالمسئولية وسيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى هذا المحفل الدولى.

ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 وتحقيق العلامة الكاملة .

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.