شكرا لقرائتكم فراعنة اليد يواجهون المنتخب الصربي بكأس العالم في إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الثانية والربع ظهر اليوم الأربعاء ، منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس نظيره الصربى فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم بأسبانيا .

ويسعى منتخب شباب كرة اليد إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لمواصلة التألق فى المونديال من أجل الزحف لتحقيق مركز يليق بمكانة و أسم مصر .

ومن جانبه أكد طارق محروس المدير الفنى لمنتخب شباب كرة اليد أن مواجهة صربيا فى دور الـ 16 بكأس العالم بأسبانيا قوية للغاية فى ظل إمتلاك المنتخب الصربى لاعبين ذو مهارات فنية عالية .

و أشار محروس فى تصريح أن المنتخب الصربى قويى و يمتلك حارس مرمى على أعلى مستوى ، مشيرا على أنه فى المقابل لاعبى الفراعنة لديهم شعور بالمسئولية و سيبذلون قصارى جهدعم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى هذا المحفل الدولى

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ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 و تحقيق العلامة الكاملة .

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال ، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 و يحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت و أخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.