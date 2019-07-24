شكرا لقرائتكم الزمالك و الإسماعيلي.. تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين قبل المعركة الحاسمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى الزمالك مع الاسماعيلى فى الثامنة من مساء الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة و العشرون ، من مسابقة الدورى

وكان الزمالك قد تعادل مع الجونة فى الجولة الثالثة و الثلاثون من الدورى إيجابيا بهدفين لكل فريق .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 69 نقطة ، وبفارق 5 نقاط عن الاهلى المتصدر صاحب الـ 74 نقطة.

نرصد بعض الأرقام من تاريخ مواجهات الفريقين قبل موقعة الأربعاء ..

- 104 مواجهة جمعت الزمالك مع الاسماعيلى قبل مباراة اليوم

- 42 مباراة فاز الزمالك فيها على الاسماعيلى

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- 31 مباراة انتهت بفوز الإسماعيلى على الزمالك

- 31 مواجهة حسمها التعادل بين الفريق الأبيض و الدراويش

- 121 هدف سجلها لاعبى الزمالك فى مرمى الاسماعيلى

- 108 هدف احرزه لاعبى الاسماعيلى فى مرمى الزمالك

- 8 عدد الأهداف التى سجلها كل لاعب من الثنائى عبد الحليم على لاعب الزمالك و عوض عبد الرحمن لاعب الاسماعيلى فى تاريخ مواجهات الفريقين.