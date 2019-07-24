شكرا لقرائتكم الأهلي يترقب معركة الذئاب الليلة لحسم الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع دقات الساعة الثامنة مساء تتوجه أنظار عشاق النادي الأهلى صوب ملعب برج العرب، ،لمتابعة مباراة فريقها أمام المقاولون العرب، والتي يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها لإعلانه بطلاً لبطولة الدوري العام هذا الموسم، بعد وصوله فى وقتها للنقطة 77، بغض النظر عن نتيجة مباراة القمة أمام الزمالك المقرر اقامتها يوم 28 يوليو الجاري.

وساهم تعادل الزمالك مع الجونة فى تسهيل مأمورية الأهلى فى حسم لقب الدوري هذا الموسم، خاصة وأن الفريق الأبيض يلعب اليوم وفى نفس توقيت مواجهة الأهلى والمقاولون العرب مع الإسماعيلي، والتي فى حالة تحقيق الزمالك لأى نتيجة فيها بخلاف الفوز، سيتوج الأهلى أيضاً ببطولة الدوري العام، حتى فى حالة تعادله أو هزيمته أمام المقاولون العرب.

ودخل النادي الأهلى بداية من أمس الثلاثاء معسكراً مغلقاً فى الإسكندرية، عقب انتهاء مران الفريق، استعداداً لمواجهة الذئاب، فى الوقت الذى قرر الجهاز الفني البقاء فى برج العرب بعد المباراة، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما الأحد المقبل.

واستقر لاسارتي على معظم عناصر التشكيل الأساسي فى مواجهة الذئاب حيث يحرس محمد الشناوى المرمى وأمامه رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة وأحمد فتحى وفى الوسط حمدي فتحى وعمرو السولية وصالح جمعة ورمضان صبحي على أن يقود الهجوم جيرالدو ووليد أزارو.

ويفقد الأهلى فى مواجهة المقاولون العرب خدمات العديد من نجومه أبرزهم ياسر إبراهيم بداعي الإيقاف، وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد والحارس شريف إكرامى بداعي الإصابة.

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وعلى الجانب الأخر يدخل المقاولون العرب المباراة بدون أي دوافع حيث يحتل الفريق حالياً المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ولن يختلف ترتيب الفريق سواء فى حالة الخسارة أو التعادل أو الفوز، نظراً لكون المصري البورسعيدي الذي يأتى قبل الذئاب فى جدول الترتيب ،يملك فى جعبته 52 نقطة، وبالتالي فالمقاولون لا يملك أي فرصة لتحسين ترتيبه.

ويفقد المقاولون العرب فى مواجهة الأهلى هدافه أحمد على، الذي رحل لصفوف بيراميدز بعد استغلاله الشرط الجزائي المدون فى عقده والمقدر بمليون جنيه، كما يفقد الذئاب خدمات طاهر محمد طاهر العائد من إصابة طويلة على مستوى الركبة.

من جانبه طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بتقديم كل ما لديهم فى مواجهة الأهلى لتكون خير استعداد للموسم الجديد، خاصة وأن تلك المباراة سيكون لها دور كبير فى تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، ويرغب النحاس بالرد عملياً على اتهامه بتفويت المباراة للأهلى، من خلال تقديم مباراة قوية وتقديم أفضل مستوى ممكن بغض النظر عن النتيجة.