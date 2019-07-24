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اتحاد كرة يرفض المدرب المصري ويستقر على مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الوطني

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استقر الرأي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم على التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري والذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة عقب الخروج من دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا 2019،وذلك وفقًا لما ذكرته"بوابة أخبار اليوم".

وبحسب مصادر داخل الجبلاية لـ"بوابة أخبار اليوم"، فإن كل الترشيحات الخاصة بمدربين مصريين قوبلت بالرفض، وكان الثلاثي حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن أبرز المرشحين لخلافة أجيري قبل الاستقرار على التعاقد مع أجنبي.

ويدرس ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، تكوين لجنة فنية من خبراء كرة القدم المصرية لدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين لتولي المنصب خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بتصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون وتضم إلى جواره منتخبات توجو وكينيا وجزر القمر.

وجاء جدول مباريات مصر كالآتي:
الجولة الأولى: يوم 11 نوفمبر 2019 ضد كينيا في مصر.
الجولة الثانية: يوم 19 نوفمبر 2019 ضد جزر القمر خارج مصر.
الجولة الثالثة: يوم 31 أغسطس 2020 ضد توجو في مصر.
الجولة الرابعة: يوم 8 سبتمبر 2020 مع توجو خارج مصر.
الجولة الخامسة: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر.
الجولة السادسة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر في مصر.

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