المصرى يعود للتدريبات اليوم ببورسعيد بعد انتهاء معسكر برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق المصرى، تدريباته في السابعة صباح اليوم الأربعاء على استاد المصرى عقب انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة. Advertisements وكان إيهاب جلال المدير الفنى للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب نهاية المعسكر المغلق والذي استمر خمسة عشر يومًا بأحد فنادق مدينة برج العرب. ومن المقرر أن يستمر الفريق في خوض تدريباته ببورسعيد لنحو أسبوع قبل أن ينتظم في معسكر مغلق بالإسماعيلية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من يوليو الجاري.

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