شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تعديل بند الـ8 سنوات بسبب "فيفا" والأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اتحاد الكرة اعتماد إلغاء بند الـ8 سنوات من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة التى لم يتحدد موعدها النهائى حتى الآن بعد إلغاء البند خلال الجمعية العمومية الأخيرة للجبلاية فى فبراير الماضي. وأرجع مسئولو اتحاد الكرة عدم اعتماد إلغاء بند الـ8 سنوات، لسببين الأول هو عدم إخطار المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة الذى تقدم باستقالته هو ومجلسه بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتعديلات الجمعية العمومية، والسبب الثانى عدم إخطار اللجنة الأوليمبية المصرية والدولية بالتعديلات ليتم العمل رسميًا بالتعديلات الموجودة مسبقًا والتى من بينها استبعاد اى مرشح خاض دورتين متتاليتين وينطبق عليه بند الـ8 سنوات.

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