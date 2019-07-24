الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع فيصل الخديم

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعاقد مع فيصل الخديم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفريق الاول لنادي دبا الفجيرة محمد عبيد الخديم عن تعاقد شركة كرة القدم مع اللاعب فيصل الخديم ( 29سنة) لتمثيل النواخذة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى قادما من بني ياس، ووصف ذلك بأنه تعاقد سيثري المردود الفني العام للفريق في المرحلة المقبلة.

وقال محمد عبيد للامارات اليوم: يتمتع اللاعب فيصل الخديم بإمكانات فنية وذهنية وقيادية عالية ومما لاشك فيه أن هذا التعاقد يعد من التعاقدات المهمة والمؤثرة في صفوف الفريق ونثمن له القبول بعرض دبا الفجيرة وتفضيله على عروض عديدة وصلته من اندية اخرى في المحترفين ونتطلع معا الى اعادة النواخذة لدوري الخليج العربي.