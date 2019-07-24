الامارات | فوز خورفكان على المصري ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز خورفكان على المصري ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق خورفكان على فريق اف سي مصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية الني اقيمت مساء اليوم في مدينة 6 أكتوبر في القاهرة بمصر، وذلك ضمن استعداداته للموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

حيث سجل هدفي خورفكان البرازيلي دودو وعادل جمال.

وأشرك مدرب خورفكان البرازيلي باولو كاميلي تشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة من اجل الوقوف على المستوى البدني والخططي للاعبين.