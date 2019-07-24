شكرا لقرائتكم خبر عن «إنييستا» سفيرًا لأساطير الدوري الإسباني في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، لاعب فيسيل كوبى اليابانى حاليا، على لقب سفير أساطير الدورى الإسبانى لكرة القدم، خلال المراسم التى جرت فى طوكيو.

وسيكون إنييستا بحكم منصبه الجديد مسؤولا عن اللجنة التى تختار أفضل لاعبى الكرة الإسبانية، وبات إنييستا ثانى سفير لأساطير الدورى الإسبانى لكرة القدم بعد إيكر كاسياس، الحارس السابق لريال مدريد.

وقضى إنييستا (33 عاما) مسيرته الاحترافية، ضمن صفوف برشلونة، بعد انضمامه إلى قطاعات الناشئين بالنادى فى 1996 وعمره 12 عاما، ورغم أنه وقع مع النادى عقدا «مدى الحياة» فى أكتوبر 2017، لكنه أعلن فى إبريل 2018 رحيله عن النادى الكتالونى، وتوج إنييستا مع برشلونة بـ32 لقبا فى كل البطولات.

يأمل الإسبانى أندريس إنييستا، اللاعب الحالى لفريق فيسيل كوبى اليابانى، ألا يختلط عليه الأمر خلال مواجهة فريقه القديم، برشلونة، يوم السبت المقبل فى مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد.

وسيواجه الفريق اليابانى الذى انضم له اللاعب العام الماضى قادما من البارسا الذى ارتبط اسمه به منذ عمر الثانية عشر، الفريق الكتالونى فى مباراة ودية على هامش بطولة «كأس راكوتين».

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واعترف إنييستا بأن هذه المباراة «ستكون غريبة» لأنه لم تُتح له فرصة مواجهة فريقه السابق من قبل، وقال لاعب الوسط المخضرم مازحا: «سأحاول أن أمرر الكرة لزملائى بالفريق وألا يختلط على الأمر».

وأوضح إنييستا أن هذه المباراة ستكون أيضا بمثابة احتفالًا للاعبين ومشجعى كرة القدم لأنه «ليس باستطاعتهم رؤية هؤلاء اللاعبين كل يوم، سنحاول أن نستمتع بهذا ونقضيه بشكل جيد وأن ننافس بأفضل طريقة ممكنة».

وأضاف اللاعب أن أكثر ما يفتقده فى إسبانيا هو التدريب والمنافسة هناك والاقتراب أكثر من العائلة، وأوضح: «شعرت بأنه كان يجب على اتخاذ قرار والعودة للتحلى بالطموح».

وأردف: «لقد كان الناس رائعين، وحظيت بمحبة واحترام، وها نحن نحاول الدخول فى هذه الثقافة والروتين، ولكننى أيضا سعيد للغاية لتواجدى هنا».

وعلّق إنييستا على انتقال كل من تاكيفوسا كوبو وهيروكى آبى إلى ناديى ريال مدريد وبرشلونة، على الترتيب، قائلا: «اللاعبان يمتلكان خصائص جيدة للغاية. لقد انتقلا إلى برشلونة وريال مدريد لأنهما لديهما مقومات وقدرات لذلك. فاللاعب الذى لديه قدرات يمكنه اللعب لأى فريق وفى أى دوري».

يرى إنييستا أن الفرنسى أنطوان جريزمان مهاجم البلوجرانا الجديد، سيُحقق النجاح مع الفريق الكتالونى، وقال «جريزمان بغض النظر عن كفاءته، فهو يعرف الليجا جيدًا، وستكون لديه كل الظروف اللازمة للقيام بالأمور بشكل جيد للغاية، وسيكون مُحاطًا بأفضل اللاعبين، وكل شىء يُشير إلى أن مسيرته مع البارسا ستكون إيجابية للغاية، وأتمنى أن تكون هكذا».

وعن رأيه فى إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، قال: «لا أعرف ما إذا كان سيعود، ولكن يبدو أنه سيحدث، ولا أعرف هل ذلك حقيقى أم لا، وبالنسبة لى هو أحد أفضل اللاعبين، وسوف نرى ما سيحدث».