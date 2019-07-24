شكرا لقرائتكم المصري يستأنف تدريباته بعد اجازة 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق المصرى، تدريباته في السابعة صباح اليوم الأربعاء على ستاد المصرى عقب إنتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة. وكان إيهاب جلال المدير الفنى للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، عقب نهاية المعسكر المغلق والذي استمر خمسة عشر يوماً بأحد فنادق مدينة برج العرب. ومن المقرر أن يستمر الفريق في خوض تدريباته ببورسعيد لنحو أسبوع قبل أن ينتظم في معسكر مغلق بالإسماعيلية إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من يوليو الجاري.

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